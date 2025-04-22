Apr 22, 2025 7:28 AMClock
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التحكم المروري: طريق عيناتا الارز أصبحت سالكة امام جميع المركبات نهارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وتقطع ليلًا بسبب تكون طبقة من الجليد

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