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Apr 15, 2025 6:50 AM
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2025-05-02 10:51:36
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الأونروا: الأطفال والنساء والمسنون في غزة يعاقبون جماعيا مع مرور شهرين من الحصار الخانق
10:51 AM
الصليب الأحمر الدولي: مستشفانا الميداني يعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية وبعض المواد الأساسية نفدت بالفعل
10:47 AM
تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥
10:43 AM
حمادة: دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا
10:42 AM
الصليب الأحمر الدولي: المدنيون في غزة تركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة
10:38 AM
انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا
10:31 AM
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9:04 AM
وزير الخارجية: حصر السلاح مطلب الشعب اللبن...
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8:23 AM
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإ...
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8:14 AM
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