Apr 12, 2025 9:38 AMClock
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التحكم المروري: طريق سير الضنية الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقة من الجليد ليلا

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