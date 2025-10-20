Oct 20, 2025 7:42 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: رفع الشاحنة المعطّلة على طريق عاريا وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o