Apr 5, 2025 4:21 PMClock
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التحكم المروري: حركة المرور ناشطة من أنفاق المطار في اتجاه خلدة وناشطة من خلدة في اتجاه اوتوستراد الناعمة

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