Apr 28, 2025 5:41 PMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مستديرة المكلس باتجاه جسر الباشا وصولا الى الحازمية

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