Jul 27, 2025 5:45 PMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من طبرجا باتجاه جونية وصولا حتى ذوق مكايل

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