Jul 15, 2025 12:23 PMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت

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