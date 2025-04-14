Apr 14, 2025 7:38 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ساحل علما باتجاه جونية وصولاً حتى زوق مكايل، ومن النقاش باتجاه انطلياس وصولاً حتى الزلقا وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار

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