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Apr 14, 2025 7:38 AM
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ساحل علما باتجاه جونية وصولاً حتى زوق مكايل، ومن النقاش باتجاه انطلياس وصولاً حتى الزلقا وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
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