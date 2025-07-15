Jul 15, 2025 8:05 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي وكثيفة على المسلك الغربي لأوتوستراد جونيه ومن انطلياس حتى الزلقا

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