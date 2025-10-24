Oct 24, 2025 8:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه خلدة على طريق أنفاق المطار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o