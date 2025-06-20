Jun 20, 2025 3:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار وعلى الطريق الممتد من أوتوستراد المطار حتى الأوزاعي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o