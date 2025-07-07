Jul 7, 2025 9:09 PMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس حتى نهر الموت بسبب تعطل شاحنة في المحلة والعمل جار على المعالجة

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