Apr 23, 2025 7:43 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكوستا برافا حتى أوّل الاوزاعي وكثيفة على اوتوستراد النقاش باتجاه انطلياس وصولا إلى نهر الموت وعلى اوتوستراد جونية باتجاه زوق مكايل

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