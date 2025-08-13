Aug 13, 2025 7:58 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولاً حتى الزلقا ومن ساحل علما باتجاه جونية وصولاً حتى صربا وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o