Jul 16, 2025 8:08 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الحدث بعبدا عند مفرق الصنوبرة باتجاه الصياد

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