Apr 22, 2025 7:28 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد النقاش باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت وعلى اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل وعلى اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار

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