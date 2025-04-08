Apr 8, 2025 8:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة - انفاق المطار وباتجاه الاوزاعي وكثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه زوق مكايل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o