Apr 15, 2025 9:03 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق البحرية من انطلياس باتجاه نهر الموت وعلى الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية

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