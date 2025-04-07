Apr 7, 2025 10:47 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية بيروت

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Beirut, Lebanon
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