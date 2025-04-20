Apr 20, 2025 1:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد زوق مكايل باتجاه جونية ومن الكرنتينا باتجاه الزلقة وصولاً إلى الضبية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o