Apr 17, 2025 7:40 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار

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