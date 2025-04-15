Apr 15, 2025 10:04 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الدورة وسوق السمك - الكرنتينا ومن مستديرة رزق الله سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه

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