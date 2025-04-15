Apr 15, 2025 7:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولاً الى نهر الموت وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o