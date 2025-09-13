Sep 13, 2025 2:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدفون باتجاه جبيل بسبب أعمال صيانة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o