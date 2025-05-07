May 7, 2025 8:01 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وصولاً حتى زوق مكايل وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولاً الى سليم سلام

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