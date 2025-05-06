May 6, 2025 7:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولًا إلى الزلقا وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الكوستا برافا حتى أوّل الأوزاعي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o