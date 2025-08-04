Aug 4, 2025 8:25 AMClock
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التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كافّة الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة

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