Apr 28, 2025 7:22 AMClock
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التحكم المروري: حركة السير كثيفة من الأوزاعي باتجاه الجناح وعلى اوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار

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