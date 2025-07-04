Jul 4, 2025 3:53 PMClock
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التحكم المروري: حادث مروري بين سيارتين على جسر انطلياس باتجاه الضبية الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج سير الجديدة

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