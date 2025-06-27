Jun 27, 2025 10:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين وإنقلاب إحداها على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o