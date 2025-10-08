Oct 8, 2025 9:28 PMClock
أبرز الأحداث
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية ،حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

