Apr 29, 2025 8:46 AMClock
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التحكم المروري: جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية محلة انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

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