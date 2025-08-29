7:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم على المسلك الشرقي لجسر غزير ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o