Sep 6, 2025 4:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o