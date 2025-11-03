6:54 AMClock
أبرز الأحداث
التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو باتجاه جونية حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

