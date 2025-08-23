آخر الأخبار
12:23 PM
التحكم المروري: تم رفع الشاحنة عند مفرق عاليه صعودا والسير الى تحسن تدريجي
عضو بلجنة الأمن القومي ببرلمان إيران: إذا تم تفعيل آلية الزناد فخرو...
2025-08-23 15:52:04
قائد الحرس الثوري الإيراني: في حال كررت إسرائيل اعتداءاتها على بلاد...
2025-08-23 15:47:31
المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة: يجب فتح ممرات آمنة لإدخال...
2025-08-23 15:31:29
عضو بلجنة الأمن القومي ببرلمان إيران: إذا تم تفعيل آلية الزناد فخروجنا من معاهدة حظر الأسلحة النووية مطروح
قائد الحرس الثوري الإيراني: في حال كررت إسرائيل اعتداءاتها على بلادنا فسوف تتلقى ردًّا أشدّ قسوة من حرب الـ 12 يومًا
وزير الزراعة رعى افتتاح معرض مونة في معركة
المقداد: المقاومة باقية ما دام الاحتلال قائما
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
زيلينسكي: وجوب أن تدفع دول الجنوب العالميّ روسيا نحو السلام
المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة: يجب فتح ممرات آمنة لإدخال أدوية الأمراض المزمنة
بالفيديو - أمريكا... ثوران جديد لبركان "كيلاويا" في جزيرة هاواي
فاجعة على شاطئ بالإسكندرية.. غرق 6 طلاب وإصابة 24
مشهد كوني مذهل... سحابة ضخمة من الغاز تشبه يدًا بشرية تمتد عبر الفضاء
المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني: حان الوقت لأن تتوقف حكومة "إسرائيل" عن إنكار المجاعة التي سببتها في غزة
وفاة العشرات بسبب سوء التغذية في السودان
دوليات
زيلينسكي: وجوب أن تدفع دول الجنوب العالميّ روسيا نحو السلام
صحة
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
"الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة" ندوة من تنظيم "اليازا"
مع قدوم موسم الانفلونزا...لقاح ذاتي منزلي للمرة الأولى
ثورة في علاج سرطان الثدي.. من صبغة الشعر إلى سلاح ضد السرطان
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
عضو بلجنة الأمن القومي ببرلمان إيران: إذا تم تفعيل آلية الزناد فخروجنا من معاهدة حظر الأسلحة النووية مطروح
قائد الحرس الثوري الإيراني: في حال كررت إسرائيل اعتداءاتها على بلادنا فسوف تتلقى ردًّا أشدّ قسوة من حرب الـ 12 يومًا
وزير الزراعة رعى افتتاح معرض مونة في معركة
المقداد: المقاومة باقية ما دام الاحتلال قائما
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
زيلينسكي: وجوب أن تدفع دول الجنوب العالميّ روسيا نحو السلام
المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة: يجب فتح ممرات آمنة لإدخال أدوية الأمراض المزمنة
بالفيديو - أمريكا... ثوران جديد لبركان "كيلاويا" في جزيرة هاواي
فاجعة على شاطئ بالإسكندرية.. غرق 6 طلاب وإصابة 24
مشهد كوني مذهل... سحابة ضخمة من الغاز تشبه يدًا بشرية تمتد عبر الفضاء
