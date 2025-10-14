7:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة محلة المكلس وتم معالجة الزيوت المتسربة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة والسير الى تحسن تدريجي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o