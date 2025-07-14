Jul 14, 2025 6:49 PMClock
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التحكم المروري: تم ازالة حادث السير محلة انفاق المطار باتجاه بيروت والسير الى تحسن تدريجي

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