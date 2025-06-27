Jun 27, 2025 1:46 PMClock
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التحكم المروري: تعطّل شاحنة على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية في محلة حارة صخر ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير

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