Jul 4, 2025 10:50 AMClock
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التحكم المروري : تعطل مركبة على طريق عام الاوزاعي باتجاه الجناح ودراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على المعالجة

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