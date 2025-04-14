Apr 14, 2025 7:07 AMClock
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التحكم المروري: تعطل مركبة داخل انفاق المطار باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

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