Apr 10, 2025 10:14 AMClock
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق بحمدون باتجاه صوفر وحركة المرور ناشطة في المحلة

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