Jul 30, 2025 10:21 AMClock
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الزلقا باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

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