May 4, 2025 4:04 PMClock
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التحكم المروري: تعطل سيارة على طريق عاريا نزولا باتجاه بيروت تسبّب بازدحام مروري في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

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