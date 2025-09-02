آخر الأخبار
Sep 2, 2025 12:42 PM
التحكم المروري: تعطل "بيك أب" على الطريق الدولية محلة الكحالة صعودًا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
يديعوت أحرونوت: 40 في المئة من الجرافات العسكرية الإسرائيلية معطّلة...
2025-09-03 11:18:10
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي: ندير الحدث حسب الأولوي...
2025-09-03 11:17:55
هآرتس: فرقة مستوطنين غير نظامية تسمى "أوريا" تدمر منازل غزة تحت إشر...
2025-09-03 11:09:06
يديعوت أحرونوت: 40 في المئة من الجرافات العسكرية الإسرائيلية معطّلة والجيش يعاني نقصاً في قطع غيار الدبابات
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي: ندير الحدث حسب الأولوية والاستنزاف هائل في الكوادر والموارد
حيدر: الانسحاب من الجلسة ليس "trend"
بنود إضافية على جدول أعمال جلسة الجمعة الحكومية
الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة
هآرتس: فرقة مستوطنين غير نظامية تسمى "أوريا" تدمر منازل غزة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي وتستخدم فلسطينيين دروعا بشرية
الأمين العام للناتو: نتوقع وضوحا في اجتماع باريس بشأن ما يمكن أن يقدمه تحالف الراغبين من ضمانات أمنية لأوكرانيا
انطلاق جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي
الخطيب يحذر عون وسلام: لا تكونا سببًا بالخراب!
مسيّرة إسرائيلية تُحلّق على علوّ منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
همّ الثنائي البقاء في موقع الأقوى:عبرالسلاح أو الديموغرافيا!
لبنان يخطو نحو إطار قانوني متكامل لشبكة المحميات البحرية
ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين وسأفعل شيئًا لمساعدة الناس في ...
السكري من النوع الثاني.. خطِر على معظم أعضاء الجسم
ملابسك في خطر.. تخلص فورا من هذا المنتج أثناء الغسيل
التوتر المزمن.. "خطر صامت" يهدد صحة القلب
ناصر الدين تابع إنشاء وتطوير مستشفيات حكومية: الهدف تحسين الخدمة
كيف تدمر الفواكه أسنانك دون أن تشعر؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
11:18 AM
يديعوت أحرونوت: 40 في المئة من الجرافات العسكرية الإسرائيلية معطّلة والجيش يعاني نقصاً في قطع غيار الدبابات
11:17 AM
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي: ندير الحدث حسب الأولوية والاستنزاف هائل في الكوادر والموارد
11:17 AM
حيدر: الانسحاب من الجلسة ليس "trend"
11:15 AM
بنود إضافية على جدول أعمال جلسة الجمعة الحكومية
11:12 AM
الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة
11:09 AM
هآرتس: فرقة مستوطنين غير نظامية تسمى "أوريا" تدمر منازل غزة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي وتستخدم فلسطينيين دروعا بشرية
11:08 AM
الأمين العام للناتو: نتوقع وضوحا في اجتماع باريس بشأن ما يمكن أن يقدمه تحالف الراغبين من ضمانات أمنية لأوكرانيا
11:08 AM
انطلاق جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي
11:05 AM
الخطيب يحذر عون وسلام: لا تكونا سببًا بالخراب!
11:03 AM
مسيّرة إسرائيلية تُحلّق على علوّ منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
