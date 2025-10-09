Oct 9, 2025 10:52 AMClock
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

