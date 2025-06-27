Jun 27, 2025 4:12 PMClock
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الضبيه المسلك الشرقي الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة

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