Apr 22, 2025 8:51 AMClock
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بالصورة - انقلاب مركبة على طريق الشويفات باتجاه جسر خلدة والأضرار مادية وحركة المرور طبيعية في المحلة

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