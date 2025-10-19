Oct 19, 2025 6:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: الساعة 14:00 من تاريخه حصل حادث تدهور مركبة على طريق عام تعنايل نتج عنه 3 جرحى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o